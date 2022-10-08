Генменеджер «Калгари»: «Смотрим на Уигара как на одного из лучших защитников НХЛ»

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг поделился впечатлениями от подписания контракта с защитником Маккензи Уигаром.

«Мы считаем, что он лучший защитник. Для меня он на пике своей карьеры. Это точный защитник. Мы думаем, что этот парень делает нашу команду сегодня намного лучше. Мы смотрим на него как на первоклассного защитника, откровенно говоря, одного из лучших защитников лиги», — приводит слова Треливинга официальный сайт НХЛ.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на 8 лет. Средняя зарплата составит 6,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Уигар играл за «Флориду». Он занял 26-е место в списке защитников НХЛ по итогу сезона, забросив 8 шайб и отдав 36 передач в 80 играх. В плей-офф на его счету 1 передача в 10 матчах.