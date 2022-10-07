«Эдмонтон» выставил Саморукова на драфт отказов

«Эдмонтон» поместил российского защитника Дмитрия Саморукова на драфт отказов. Об этом «Ойлерз» сообщил в своих соцсетях 7 октября.

23-летнего хоккеиста может забрать другая команда из НХЛ в течение суток. «Эдмонтон» хочет отправить защитника в АХЛ.

В прошлом сезоне Саморуков провел один матч за «Эдмонтон». В АХЛ на его счету 51 игра и 18 (3+15) очков.

В марте 2022-го «Ойлерз» продлил контракт с Саморуковым на один сезон.