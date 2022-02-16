«Нэшвилл» рассчитывает продлить контракт с Форсбергом до дедлайна

«Нэшвилл» ведет переговоры о продлении контракт с Форсбергом

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл заявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Филипом Форсбергом. «Хищники» рассчитывают подписать новое соглашение с 27-летним шведом до дедлайна на обмены в НХЛ, который намечен на 21 марта, сообщает журналист Брукс Браттен.

Нынешний контракт Форсберга с «Предаторз» истекает летом. Зарплата звездного вингера составляет 6 миллионов долларов за сезон.

В этом сезоне Форсберг провел в регулярном чемпионате 36 матчей, в которых набрал 40 (24+16) очков.

Напомним, что швед был выбран на драфте-2012 под общим 11-м номером «Вашингтоном», но потом «Кэпиталз» обменяли талантливого форварда в «Предаторз» на нападающего Мартина Эрата.