«Флорида» включилась в борьбу за Клода Жиру

«Флорида» входит в число претендентов на нападающего «Филадельфии» Клода Жиру, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее 34-летний канадец назвал клубы, ради которых готов снять обмен на запреты. Приоритетный вариант для Жиру — это «Колорадо». Также он заинтересован в обмене в «Миннесоту» и «Сент-Луис».

Его контракт с «Летчиками» истекает предстоящим летом. Средняя зарплата по текущему контракту — 8,275 миллиона долларов.

В этом сезоне Жиру провел 44 матча, в которых набрал 36 (15+21) очков при показателе полезности «минус 7».