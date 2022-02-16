«Нэшвилл» подписал новый контракт с Боровецки до 2023 года

Защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Новое соглашение с 32-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 900 тысяч долларов.

Боровецки выступает за «Нэшвилл» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провел 39 матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка и получил 103 минуты штрафного времени.