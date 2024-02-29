«Нэшвилл» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 марта. Встреча пройдет на «Бриджстоун-арене» в Нэшвилле, штат Теннеси, США. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Нэшвилл»" — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Нэшвилл» занимает сейчас 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков. «Миннесота» идет на 11-й строчке «Запада», имея в своем активе 62 очка. «Нэшвилл» занимает сейчас 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков. «Миннесота» идет на 11-й строчке «Запада», имея в своем активе 62 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.