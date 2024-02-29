«Сиэтл» на своем поле сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 марта. Встреча пройдет на ««Клаймэт Пледж-арене» в Сиэтле, Вашингтон, США. Начало — в 06.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Сиэтл» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Сиэтл» занимает сейчас 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Питтсбург» идет на 11-й строчке «Востока», имея в своем активе 62 очка. «Сиэтл» занимает сейчас 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Питтсбург» идет на 11-й строчке «Востока», имея в своем активе 62 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.