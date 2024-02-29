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29 февраля, 23:00

«Сиэтл» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Сиэтл» — «Питтсбург» 1 марта во ВКонтакте начнется в 06.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports

«Сиэтл» на своем поле сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 марта. Встреча пройдет на ««Клаймэт Пледж-арене» в Сиэтле, Вашингтон, США. Начало — в 06.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Сиэтл» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Сиэтл» занимает сейчас 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Питтсбург» идет на 11-й строчке «Востока», имея в своем активе 62 очка.

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ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сиэтл Кракен
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«Нэшвилл» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

НХЛ: «Тампа» — «Баффало», «Нэшвилл» — «Миннесота». Расписание матчей 1 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 60 40 20 83
2 Каролина 59 35 24 76
3 Филадельфия 60 31 29 69
4 Нью-Джерси 59 30 29 64
5 Вашингтон 58 27 31 63
6 Питтсбург 56 27 29 62
7 Айлендерс 58 24 34 62
8 Коламбус 58 19 39 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 39 20 82
2 Бостон 60 34 26 82
3 Торонто 58 33 25 74
4 Детройт 59 33 26 72
5 Тампа-Бэй 61 32 29 69
6 Баффало 59 27 32 58
7 Монреаль 59 23 36 54
8 Оттава 57 25 32 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 57 37 20 79
2 Даллас 61 35 26 79
3 Колорадо 60 36 24 77
4 Нэшвилл 60 33 27 68
5 Сент-Луис 59 30 29 63
6 Миннесота 59 28 31 62
7 Аризона 58 23 35 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 61 38 23 83
2 Вегас 59 33 26 73
3 Эдмонтон 57 35 22 72
4 Лос-Анджелес 58 29 29 68
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 58 25 33 61
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 57 15 42 35
Результаты / календарь
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 - : -
1.03 03:00
Флорида – Монреаль
 - : -
1.03 03:00
Торонто – Аризона
 - : -
1.03 03:00
Коламбус – Каролина
 - : -
1.03 03:00
Детройт – Айлендерс
- : -
1.03 03:00
Бостон – Вегас
 - : -
1.03 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 - : -
1.03 04:00
Даллас – Виннипег
 - : -
1.03 05:00
Чикаго – Колорадо
 - : -
1.03 06:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 - : -
1.03 06:00
Сиэтл – Питтсбург
 - : -
1.03 06:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 103
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 60 98
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 52
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 56 41
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 59 39
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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