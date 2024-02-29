«Тампа-Бэй» на своем поле сыграет против «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 марта. Встреча пройдет на «Амали Арене» в Тампе, штат Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Баффало» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Тампа» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Баффало» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 58 очков. «Тампа» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Баффало» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 58 очков.

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