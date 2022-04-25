Шайба Куликова принесла «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом» в овертайме, у Капризова результативная передача

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Нэшвилл» со счетом 5:4.

В составе «Уайлд» дубль оформил Джоэль Эрикссон, еще по шайбе забросили Ник Бьюгстад, Кевин Фиала и Дмитрий Куликов, который забросил победную шайбу. Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Предаторз» 3 (1+2) очка набрал Филип Форсберг, по 2 (1+1) очка у Мэтта Дюшена и Данте Фаббро, ассистентский хет-трик у Микаэля Гранлунда.