«Баффало» выиграл у «Эдмонтона»
«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Баффало» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Далин — 3 (бол., Миттельштадт), 4:00 — 0:1. Нерс — 2 (Драйзайтль, Сиси), 4:23 — 1:1. Томпсон — 1 (Скиннер), 20:44 — 1:2. Петерка — 2 (Хиностроза), 25:15 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 1 (Макдэвид), 58:27 — 2:3. Так — 2 (п.в., Козенс), 59:55 — 2:4.
Вратари: Скиннер (57:43 — 58:27, 58:43) — Комри.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 48 (15+10+23) — 24 (7+12+5).
Наши: — - Любушкин (8.51/0/0).
19 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16121 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Филадельфия
|3
|3
|0
|6
|3
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|5
|Айлендерс
|3
|2
|1
|4
|6
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Ванкувер
|4
|0
|4
|1
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|0
|19.10
|02:00
|
Коламбус – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|19.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|4 : 2
|19.10
|02:00
|
Оттава – Бостон
|7 : 5
|19.10
|02:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|5 : 2
|19.10
|03:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
|19.10
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|2 : 3
|19.10
|04:00
|
Калгари – Вегас
|3 : 2
|19.10
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|2 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00