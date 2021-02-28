Дубль Экхольма принес «Нэшвиллу» победу над «Коламбусом»
01:31
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыргал «Коламбус» со счетом 2:1.
На гол Кэма Аткинсона хозяева ответили дублем Маттиаса Экхольма.
После этого матча «Нэшвилл» с 18 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 21 очком — на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Коламбус» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Аткинсон — 9 (Дженнер, Рословик), 7:26 — 0:1. Экхольм — 1 (Фаббро, Форсберг), 21:12 — 1:1. Экхольм — 2, 36:54 — 2:1.
Вратари: Сарос — Корписало (58:28).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (12+13+8) — 30 (9+9+12).
Наши: — - Гавриков (17.25/0/0).
27 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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