Дубль Экхольма принес «Нэшвиллу» победу над «Коламбусом»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыргал «Коламбус» со счетом 2:1.

На гол Кэма Аткинсона хозяева ответили дублем Маттиаса Экхольма.

После этого матча «Нэшвилл» с 18 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 21 очком — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Аткинсон — 9 (Дженнер, Рословик), 7:26 — 0:1. Экхольм — 1 (Фаббро, Форсберг), 21:12 — 1:1. Экхольм — 2, 36:54 — 2:1.

Вратари: Сарос — Корписало (58:28).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (12+13+8) — 30 (9+9+12).

Наши: — - Гавриков (17.25/0/0).

27 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.