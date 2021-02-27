НХЛ, расписание и результаты матчей: Гусев против Овечкина и другие игры

Вечером 27 февраля в НХЛ пройдет четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. В 21.00 по московскому времени «Нью-Джерси» сыграет против «Вашингтона».

27 февраля

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» (21.00)

«Баффало» — «Филадельфия» (21.00)

«Оттава» — «Калгари» (21.00)

«Нэшвилл» — «Коламбус» (23.00)

Еще 10 игр состоится в ночь на 28 февраля. «Тампа-Бэй» сыграет против «Далласа», а «Миннесота» Кирилла Капризова в очередной раз сыграет против «Лос-Анджелеса».

28 февраля

«Айлендерс» — «Питтсбург» (3.00)

«Тампа-Бэй» — «Даллас» (3.00)

«Флорида» — «Каролина» (3.00)

«Эдмонтон» — «Торонто» (3.00)

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» (4.00)

«Чикаго» — «Детройт» (4.00)

«Аризона» — «Колорадо» (5.00)

«Анахайм» — «Вегас» (6.00)

«Виннипег» — «Монреаль» (6.00)

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (6.30)