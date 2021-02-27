НХЛ, расписание и результаты матчей: Гусев против Овечкина и другие игры
16:00
Вечером 27 февраля в НХЛ пройдет четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. В 21.00 по московскому времени «Нью-Джерси» сыграет против «Вашингтона».
27 февраля
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» (21.00)
«Баффало» — «Филадельфия» (21.00)
«Нэшвилл» — «Коламбус» (23.00)
Еще 10 игр состоится в ночь на 28 февраля. «Тампа-Бэй» сыграет против «Далласа», а «Миннесота» Кирилла Капризова в очередной раз сыграет против «Лос-Анджелеса».
28 февраля
«Айлендерс» — «Питтсбург» (3.00)
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» (4.00)
«Виннипег» — «Монреаль» (6.00)
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