«Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд

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«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Предаторз» потерпели третье поражение подряд.