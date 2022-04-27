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Сегодня, 05:55

Капризов сделал две голевые передачи в проигранном матче «Миннесоты» с «Аризоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» на своем льду проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Койотс» прервали свою неудачную сериб из 10 поражений.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 3:5 (1:0, 0:1, 2:4)

Голы: Хартман — 33 (Болди, Капризов), 11:05 — 1:0. Строльман — 7 (Шмальц, Хейтон), 38:15 — 1:1. Макбэйн — 1 (Строльман, Гостисбеер), 40:20 — 1:2. Руссель — 4 (Гостисбеер, Кессел), 42:56 — 1:3. Эрикссон Эк — 26 (Фолиньо, Капризов), 44:51 — 2:3. Фолиньо — 23 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 45:15 — 3:3. Бойд — 15 (бол., Гостисбеер, Хейтон), 50:22 — 3:4. Кессел — 8 (п.в., Шмальц), 58:41 — 3:5.

Вратари: Флери (57:24 — 58:41, 58:53) — Веймелка.

Штраф: 18 — 12.

Броски: 38 (8+11+19) — 26 (8+10+8).

Наши: Капризов (22.38/5/0), Куликов (20.12/4/+3) — -.

27 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Миннесота Уайлд
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1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Сент-Луис 80 49 31 109
3 Миннесота 80 51 29 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
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2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 3 : 0
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 4 : 2
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
27.04 05:30
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 - : -
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Эдмонтон

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Калгари

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Остон Мэттьюс

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