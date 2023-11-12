«Нэшвилл» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нэшвилл» со счетом 7:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Аризона» с 15 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 10 очками — на 13-й строчке.

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