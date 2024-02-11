Задоров дисквалифицирован на две игры за нелегальный удар в матче с «Детройтом»

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров дисквалифицирован на две игры за нелегальный удар в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:4 ОТ).

В начале второго периода 28-летний россиянин нанес опасный удар в голову нападающему «Ред Уингс» Лукасу Рэймонду. По ходу встречи Задоров был наказан 10-минутным штрафом.

Задорову также придется выплатить 39 тысяч долларов штрафа, деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

В этом сезоне Задоров провел за «Кэнакс» 27 матчей и отдал 4 голевых паса.