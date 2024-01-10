«Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и прервал серию поражений
«Анахайм» на выезде выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Дакс» прервали свою неудачную серию из пяти поражений.
Российский нападающий «Предаторз» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей.
«Анахайм» набрал 29 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 7-й строчке — 45 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)
Голы: Строум — 4 (Киллорн), 11:12 — 0:1. Ватрано — 19 (Лакомб, Киллорн), 14:11 — 0:2. Мактавиш — 12 (бол., Терри, Минтюков), 17:37 — 0:3. Терри — 10 (Хенрик, Вааканайнен), 23:05 — 0:4. Гудас — 6 (Лакомб), 43:16 — 0:5. Каррье — 2 (мен., Нюквист), 49:45 — 1:5. Томасино — 5 (Маккэррон, Йоси), 57:02 — 2:5. Гурьянов — 1 (Маккэррон, Пярссинен), 59:16 — 3:5.
Вратари: Сарос — Достал.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 42 (11+14+17) — 33 (14+7+12).
Наши: Гурьянов (12.38/2/+2) — Любушкин (17.02/0/0), Минтюков (12.53/0/-2).
10 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|24
|15
|55
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|5
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|40
|14
|26
|29
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|10.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 5
|10.01
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|7 : 1
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|2 : 5
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|1 : 5
|10.01
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|5 : 0
|10.01
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|3 : 5
|10.01
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|10.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|10.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41