«Не получается». Супруга Ковальчука показала, как Илья готовит блины

Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она показала, как форвард готовит блины. Он пытался подбросить блин на сковороде, но у него не вышло.

— Не получается, — заключил Ковальчук.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ковальчук выступал за три команды — «Лос-Анджелес». «Монреаль» и «Вашингтон».