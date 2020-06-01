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«Не получается». Супруга Ковальчука показала, как Илья готовит блины

01:47
Илья Ковальчук с женой. Фото Instagram
Илья Ковальчук с женой. Фото Instagram
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Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она показала, как форвард готовит блины. Он пытался подбросить блин на сковороде, но у него не вышло.

— Не получается, — заключил Ковальчук.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ковальчук выступал за три команды — «Лос-Анджелес». «Монреаль» и «Вашингтон».

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