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«Наша миссия — развлечь людей, помочь им пережить это тяжелое время». Ковальчук — о возобновлении сезона

05:47

Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук понимает, что реальных шансов выиграть Кубок Стжнли у него осталось не так много — и собирается выжать максимум из нынешнего.

— Мы ведь для этого и играли все эти матчи регулярки — чтобы заработать место в плей-офф, правда? — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ковальчука. — Нынешняя ситуация дает отличный шанс всем 24 командам, но мы вернулись сюда, чтобы позаботиться о собственных делах. У всех было достаточно времени на отдых и, по-моему, все ребята вернулись в хорошей физической форме и в хорошем состоянии духа. Мы безумно соскучились по хоккею и друг по другу. К тому же, все ведь понимают, какая сейчас ситуация во всем мире. Наша миссия — развлечь людей, помочь им пережить это тяжелое время.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/at-37-years-young-kovalchuk-knows-the-importance-of-living-in-the-present/c-317451010

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