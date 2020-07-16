Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук понимает, что реальных шансов выиграть Кубок Стжнли у него осталось не так много — и собирается выжать максимум из нынешнего.

— Мы ведь для этого и играли все эти матчи регулярки — чтобы заработать место в плей-офф, правда? — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ковальчука. — Нынешняя ситуация дает отличный шанс всем 24 командам, но мы вернулись сюда, чтобы позаботиться о собственных делах. У всех было достаточно времени на отдых и, по-моему, все ребята вернулись в хорошей физической форме и в хорошем состоянии духа. Мы безумно соскучились по хоккею и друг по другу. К тому же, все ведь понимают, какая сейчас ситуация во всем мире. Наша миссия — развлечь людей, помочь им пережить это тяжелое время.