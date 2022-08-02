Тренин и «Нэшвилл» провели заключительные переговоры по контракту. Его сумму определит арбитраж

Нападающий Яков Тренин и «Нэшвилл» провели заключительные переговоры по контракту. Теперь условия нового соглашения определит арбитраж, сообщает журналист Франк Серавалли.

Ранее появилась информация, что россиянин хочет получить соглашение на год с зарплатой в 2,4 миллиона евро. «Предаторз» готовы дать соглашение на два года с зарплатой 1,35 миллиона.

25-летний российский нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне Тренин сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал 7 результативных передач. В четырех матчах плей-офф форвард записал в свой актив три гола.