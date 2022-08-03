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Сегодня, 08:26

«Калгари» продлил контракты с Манджипани и Шилингтоном

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Калгари» объявил о продлении контрактов с нападающим Эндрю Манджипани и защитником Оливером Шилингтоном.

Как сообщает официальный сайт «Флэймз», новое соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на 3 года с кэпхитом 5,8 миллиона долларов, а с 25-летним шведом — на 2 года с кэпхитом 2,5 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Манджипани набрал 55 (35+20) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и 6 (3+3) баллов в 12 встречах плей-офф. На счету Шилингтона 31 (9+22) очко в 75 играх регулярки и 3 (1+2) балла в 12 матчах плей-офф.

Источник: https://www.nhl.com/flames/news/flames-re-sign-andrew-mangiapane/c-335165954
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