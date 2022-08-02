Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Лоу ушел с руководящей должности в «Эдмонтоне»
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кевин Лоу покинул пост вице-президента «Эдмонтона», сообщает сайт клуба.
Он останется в структуре клуба, но теперь будет выполнять роль почетного посла организации.
Лоу большую часть своей хоккейной карьеры провел в составе «Ойлерз». Также он несколько лет выступал за «Рейнджерс». Всего в лиге защитник провел 1254 матча, в которых набрал 431 (84+347) очко.
Он пять раз выигрывал Кубок Стэнли с «Эдмонтоном» и один раз — с «Рейнджерс».
После завершения карьеры он работал в структуре «Нефтяников», в том числе определенное время исполняя роль главного тренера и генерального менеджера клуба.
В 2020 году 63-летний Лоу был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.
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|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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|7.10
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