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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Лоу ушел с руководящей должности в «Эдмонтоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кевин Лоу покинул пост вице-президента «Эдмонтона», сообщает сайт клуба.

Он останется в структуре клуба, но теперь будет выполнять роль почетного посла организации.

Лоу большую часть своей хоккейной карьеры провел в составе «Ойлерз». Также он несколько лет выступал за «Рейнджерс». Всего в лиге защитник провел 1254 матча, в которых набрал 431 (84+347) очко.

Он пять раз выигрывал Кубок Стэнли с «Эдмонтоном» и один раз — с «Рейнджерс».

После завершения карьеры он работал в структуре «Нефтяников», в том числе определенное время исполняя роль главного тренера и генерального менеджера клуба.

В 2020 году 63-летний Лоу был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

ХК Эдмонтон Ойлерз
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