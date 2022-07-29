Форвард «Вашингтона» Тринеев о возвращении в «Динамо»: «В «Кэпиталз» сказали, что я не в лучшей форме»
Нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев прокомментировал пребывание в расположении «Кэпиталз».
В межсезонье форвард вернулся в «Динамо» на правах аренды.
— Что вам тренеры сказали по итогам месячного пребывания в системе «Вашингтона»?
— Сказали, что я не в лучшей форме приехал, — цитирует нападающего Sport24. — Что нужно больше работать над «физикой». Ребята в фарм-клубе, как правило, покрупнее меня. Я старался правильно сыграть, на команду. Они заметили это. Позвали в тренировочные лагеря, где со мной уже поработают. А перспектива, мол, есть.
— Но этим летом вы, получается, лагерь «Вашингтона» пропускаете.
— Клубы между собой общаются, и им виднее, когда мне лучше ехать в кэмп «Вашингтона», а когда провести предсезонку с «Динамо». Второй вариант сейчас в приоритете.
20-летний нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2020 под общим 117-номером.
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|1
|Айлендерс
|0
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|0
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|Каролина
|0
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|0
|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|0
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|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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