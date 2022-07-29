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Форвард «Вашингтона» Тринеев о возвращении в «Динамо»: «В «Кэпиталз» сказали, что я не в лучшей форме»

Форвард «Вашингтона» Тринеев прокомментировал возвращение в «Динамо»
Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев прокомментировал пребывание в расположении «Кэпиталз».

В межсезонье форвард вернулся в «Динамо» на правах аренды.

— Что вам тренеры сказали по итогам месячного пребывания в системе «Вашингтона»?

— Сказали, что я не в лучшей форме приехал, — цитирует нападающего Sport24. — Что нужно больше работать над «физикой». Ребята в фарм-клубе, как правило, покрупнее меня. Я старался правильно сыграть, на команду. Они заметили это. Позвали в тренировочные лагеря, где со мной уже поработают. А перспектива, мол, есть.

— Но этим летом вы, получается, лагерь «Вашингтона» пропускаете.

— Клубы между собой общаются, и им виднее, когда мне лучше ехать в кэмп «Вашингтона», а когда провести предсезонку с «Динамо». Второй вариант сейчас в приоритете.

20-летний нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2020 под общим 117-номером.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-07-29-trineyev-v-vashingtone-skazali-chto-ya-ne-v-luchshey-forme-no-zametili-chto-igral-na-komandu
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