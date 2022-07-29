Сафронов поделился мнением о низком месте Овечкина в рейтинге игроков НХЛ
Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов оценил место нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в рейтинге спортивного журналиста Чэйза Маккаллума.
Ранее Маккаллум составил список из 100 лучших хоккеистов НХЛ, которые играют сейчас. Овечкина он поставил на 70-е место.
«Думаю, такой специалист сам себе и ответил, поставив Александра Овечкина на 70-е место. Обсуждать этого специалиста я не хочу, а Саша всем все уже доказал и продолжает доказывать. И дай бог, чтобы у него получилось достичь того результата, о котором мечтает вся страна и о котором мечтает Саша Овечкин», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».
Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте защитник «Колорадо» Кейл Макар, а замкнул тройку нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.
В рейтинге игроков НХЛ от портала Puck Empire Овечкин занял 34-е место.
36-летний российский нападающий — девятикратный обладатель приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата, обладатель других индивидуальных призов. В 2018 году он завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли и был назван самым ценным игроком плей-офф.
Также Овечкин вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за всю историю лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов — 780 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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