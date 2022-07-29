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Сегодня, 12:55

Сафронов поделился мнением о низком месте Овечкина в рейтинге игроков НХЛ

Руслан Минаев
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Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов оценил место нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в рейтинге спортивного журналиста Чэйза Маккаллума.

Ранее Маккаллум составил список из 100 лучших хоккеистов НХЛ, которые играют сейчас. Овечкина он поставил на 70-е место.

«Думаю, такой специалист сам себе и ответил, поставив Александра Овечкина на 70-е место. Обсуждать этого специалиста я не хочу, а Саша всем все уже доказал и продолжает доказывать. И дай бог, чтобы у него получилось достичь того результата, о котором мечтает вся страна и о котором мечтает Саша Овечкин», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте защитник «Колорадо» Кейл Макар, а замкнул тройку нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

В рейтинге игроков НХЛ от портала Puck Empire Овечкин занял 34-е место.

36-летний российский нападающий — девятикратный обладатель приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата, обладатель других индивидуальных призов. В 2018 году он завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли и был назван самым ценным игроком плей-офф.

Также Овечкин вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за всю историю лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов — 780 шайб.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/29/18223832.shtml
Александр Овечкин
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