«Флорида» продлила контракт с нападающим Типпетом

«Флорида» продлила контракт с нападающим Оуэном Типпетом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Зарплата хоккеиста составит 1,5 миллиона долларов в год.

23-летний канадец оказался в составе «Пантер» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Филадельфией». Всего в регулярном чемпионате он провел 63 матча, в которых набрал 21 (10+11) очко.

Напомним, что Типпет был выбран «Флоридой» на драфте-2017 под общим 10-м номером в первом раунде.