Овечкин попал в список главных разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic составил символическую сборную хоккеистов, выступление которых в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года стало большим разочарованием.

В этот список попали три российских нападающих: Александр Овечкин («Вашингтон»), Андрей Свечников («Каролина») и Иван Барбашев («Сент-Луис»).

В список, помимо россиян, попали:

Вратари: Якоб Маркстрем («Калгари»), Марк-Андре Флери («Миннесота») и Джек Кэмпбелл («Торонто);

Защитники: Роман Йоси («Нэшвилл»), Крис Летанг («Питтсбург»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Райан Сутер («Даллас»), Ноа Хэнифин («Калгари») и Бен Чиаро («Флорида);

Нападающие: Джонатан Юбердо («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Тэйлор Холл («Бостон»), Кевин Фиала («Миннесота»), Каапо Какко («Рейнджерс»), Алекс Киллорн («Тампа-Бэй») и Йеспери Котканиеми («Каролина»).