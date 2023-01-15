Овечкин признан третьей звездой матча против «Филадельфии»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:3). На счету россиянина одна шайба.

Первой звездой дня стал вратарь «Флайерз» Картер Харт, который отбил 39 бросков из 40.

Второй звездой дня стал Скотт Лотон — на его счету шайба и результативная передача.