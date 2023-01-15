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Сегодня, 06:04

«Бостон» выиграл у «Торонто» и продолжает лидировать в Восточной конференции

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бостон» победил «Торонто» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев забросили Патрис Бержерон, Давид Пастрняк, Эй Джей Григ и Мэтт Грызлик, у гостей отличились Майкл Бантинг, Пьер Энгвалль и Остон Мэттьюс.

«Бостон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции с 70 очками в 42 матчах. «Торонто» идет на третьей строчке с 59 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Бантинг — 14 (бол., Таварес, Марнер), 4:45 — 0:1. Бержерон — 16 (Маршан), 15:02 — 1:1. Энгвалль — 9, 22:43 — 1:2. Пастрняк — 33, 25:52 — 2:2. Грир — 4 (Фолиньо, Носек), 30:33 — 3:2. Мэттьюс — 21 (Бантинг, Марнер), 43:17 — 3:3. Грызлик — 2 (Холл, Карло), 58:44 — 4:3.

Вратари: Ульмарк — Мюррей (58:48).

Штраф: 21 — 21.

Броски: 34 (15+13+6) — 21 (5+12+4).

15 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 27 16 61
2 Нью-Джерси 42 27 15 57
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Флорида 44 20 24 44
5 Детройт 41 18 23 43
6 Баффало 40 20 20 42
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 43 17 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 43 21 22 45
6 Нэшвилл 41 19 22 44
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 42 17 25 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
Результаты / календарь
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Айлендерс – Монреаль
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15.01 03:00
Бостон – Торонто
 4 : 3
15.01 03:00
Вашингтон – Филадельфия
 1 : 3
15.01 03:00
Детройт – Коламбус
 3 : 4
15.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 2 : 1
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 4 : 3
15.01 04:00
Миннесота – Аризона
 - : -
15.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 - : -
15.01 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
 - : -
15.01 04:00
Чикаго – Сиэтл
 - : -
15.01 06:00
Вегас – Эдмонтон
 - : -
15.01 06:30
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 66
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 32 2.28
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