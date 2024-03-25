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Сегодня, 20:15

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Овечкин обошел Мэттьюса и Макдэвида и стал первой звездой недели в НХЛ
Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ.

Россиянин провел за «Кэпиталз» 4 встречи, в которых набрал 8 (7+1) очков.

Второй звездой прошедших семи дней в лиге стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс — 4 матча и 10 (3+7) очков.

Третьей звездой недели стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 4 матча и 11 (1+10) очков.

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Остон Мэттьюс
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 71 47 24 98
2 Каролина 72 45 27 97
3 Филадельфия 72 36 36 81
4 Вашингтон 70 35 35 79
5 Айлендерс 71 30 41 75
6 Нью-Джерси 72 35 37 74
7 Питтсбург 70 30 40 70
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 46 25 97
2 Бостон 72 41 31 97
3 Торонто 70 40 30 89
4 Тампа-Бэй 71 39 32 85
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 72 34 38 73
7 Оттава 70 30 40 64
8 Монреаль 70 26 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 46 25 97
2 Даллас 72 44 28 97
3 Виннипег 71 44 27 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 71 38 33 79
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 71 29 42 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 71 45 26 98
2 Эдмонтон 69 42 27 88
3 Лос-Анджелес 70 37 33 85
4 Вегас 70 38 32 83
5 Калгари 70 33 37 71
6 Сиэтл 70 28 42 69
7 Анахайм 71 24 47 52
8 Сан-Хосе 70 16 54 40
Результаты / календарь
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
25.03 00:00
Айлендерс – Нью-Джерси
 0 : 4
25.03 01:00
Филадельфия – Флорида
 1 : 4
25.03 01:00
Оттава – Эдмонтон
 5 : 3
25.03 01:00
Каролина – Торонто
 2 : 1
25.03 03:00
Аризона – Даллас
 2 : 4
25.03 03:30
Анахайм – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
25.03 04:00
Сиэтл – Монреаль
 1 : 5
25.03 04:00
Калгари – Баффало
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 70 123
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 71 122
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 117
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 68 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 71 50
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 22 1.96
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