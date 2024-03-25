Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Овечкин обошел Мэттьюса и Макдэвида и стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ.

Россиянин провел за «Кэпиталз» 4 встречи, в которых набрал 8 (7+1) очков.

Второй звездой прошедших семи дней в лиге стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс — 4 матча и 10 (3+7) очков.

Третьей звездой недели стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 4 матча и 11 (1+10) очков.