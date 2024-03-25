Плющев о результативности Кучерова: «Он стабилен в своей голеадорской действительности. Удивляться здесь нечему»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об игре нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

На данный момент 30-летний хоккеист занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги. Россиянин набрал 123 (41+82) очка в 70 матчах.

«У Кучерова это не первый такой сезон, он стабилен в своей голеадорской действительности. Удивляться здесь нечему. О перспективах команды мне говорить сложнее, потому что хоккей — действительно командная игра, и не всегда все зависит от одного игрока, даже такого, как Кучеров. Так что пускай команда ответит сама за себя в этой гонке за Кубок Стэнли», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

«Тампа» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 85 очков. 28 марта «Лайтнинг» сыграют дома против «Бостона».