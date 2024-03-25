Экс-тренер сборной России объяснил низкую результативность Овечкина на старте сезона НХЛ

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, почему нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин неубедительно начал сезон-2023/24 в НХЛ.

«Он тяжело входит в форму, и это нормально, возраст дает о себе знать. Человеку уже 38 лет. А хоккей — игра контактная, есть травмы и различного рода воздействия на организм. Так что-то, что он начал сезон не очень убедительно, — совершенно естественно. Ну а если он сумеет и дальше сохранить форму, которую сейчас набрал, думаю, у него все будет хорошо», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

После матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:0) у Овечкина 26 заброшенных шайб в текущем сезоне и 848 за всю карьеру в лиге. 38-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 46 голов.

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 70 матчах.