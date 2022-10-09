Нападающий «Ванкувера» Михеев возобновил тренировки на льду

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев впервые после травмы появился на тренировке на льду, сообщает журналист Бен Кузма.

Форвард получил повреждение в предсезонном матче с «Калгари» (2:3 ОТ) после силового приема со стороны защитника соперника.

Напомним, в межсезонье 27-летний Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто». Форвард договорился с «Ванкувером» о четырехлетнем контракте на общую сумму в 19 миллионов долларов.