«Аризона» забрала защитника Вялимяки с драфта отказов «Калгари»

«Аризона» забрала защитника Юусо Вялимяки с драфта отказов «Калгари», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Контракт 24-летнего финна рассчитан до конца предстоящего сезона. Его зарплата составляет 1,55 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Вялимяки провел только 9 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (0+2) очка.

«Калгари» выбрало игрока на драфте 2017 года в первом раунде под общим 16-м номером.