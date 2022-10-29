«Ванкувер» становится русским. Наши нападающие солируют в канадском клубе
Сорокин остановил «Каролину»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Айлендерс» — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Голы: Вальстрем — 4 (Барзал, Мэйфилд), 16:29 — 0:1. Нечас — 4 (Шей), 28:57 — 1:1. Мартин — 2 (Сизикас), 34:29 — 1:2. Бернс — 1 (Мартинук, Пеши), 35:35 — 2:2. Бэйли — 2 (Барзал, Романов), 36:26 — 2:3. Нельсон — 1 (Бовилье, Ли), 43:59 — 2:4. Нельсон — 2 (Бовилье, Пулок), 51:06 — 2:5. Паризе — 2 (мен., п.в.), 58:06 — 2:6.
Вратари: Андерсен (57:55 — 58:06) — Сорокин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 35 (7+17+11) — 32 (9+12+11).
Наши: Свечников (17.18/3/-1) — Романов (20.22/1/+3).
29 октября. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
Перед сезоном, прогнозируя будущего обладателя Кубка Стэнли, смело поставил на «Каролину». Ориентировался на прогресс клуба, который сохранил костяк игроков и доверяет главному тренеру Роду Бриндамору. «Харрикейнз» не первый год маневрируют рядом с элитной тусовкой, но финал конференции в плей-офф-2019 оставался потолком. На старте регулярки «Каролина» не впечатляет. В крупном поражении дома от «Айлендерс» прослеживались старые проблемы, которые мешали команде в прошлые годы.
Род Бриндамор ставит на активную игру по всей площадке. Каждое звено носится по льду, словно убегает от стаи голодных собак. Нарисованной тренером композиции не хватает гибкости. Когда у «Каролины» не получается задавить соперника скоростью и агрессией, откатиться на план Б удается не всегда. «Айлендерс» умело справлялись с резвыми форвардами «Харрикейнз» и разбивали быстрые атаки. Осознанные позиционки проходили редко, а защитники страховали Илью Сорокина на добиваниях и забирали подборы. Все, на что хватило задора «Ураганов», — две шайбы от Мартина Нечаса и Брента Бернса.
Умение лидеров включиться в важный момент — признак сильной команды, готовой переворачивать матчи. «Харрикейнз» уступали 2:3 в конце второго периода и получили двойное большинство. Неслыханная щедрость против организованных «Островитян». Примы большинства быстро двигали шайбу, но так и не вывели партнеров на достойный бросок, которым подловили бы блистательного Сорокина. Андрей Свечников располагался в правом круге вбрасываний и не обработал пару передач от Брента Бернса, чем тормозил розыгрыш. Матч у российского лидера «Харрикейнз» не задался: три броска, три хита, но ноль очков и «минус» в полезность.
Фредерик Андерсен вчистую проиграл вратарскую дуэль Илье Сорокину. Голкипер «Айлендерс» после «сухаря» с «Рейнджерс» отразил 33 броска из 35 против «Харрикейнз». Не творил чудес, но спас команду в трудные моменты. Особенно запомнился сейв на последних секундах, когда Илья справился с выстрелом в упор Йеспери Котканиеми. Александр Романов провел матч так, как и полагается защитнику, — практически незаметно. А тем временем россиянин отдал голевую передачу и насобирал «+3» в полезность — это лучший результат в команде на пару с Добсоном.
Русские тащат «Ванкувер»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Питтсбург» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Голы: Пирсон — 1 (Михеев, Гарлэнд), 13:52 — 1:0. Хорват — 5 (бол., Кузьменко), 20:32 — 2:0. Ракелль — 4 (бол., Раст, Малкин), 36:03 — 2:1. Кузьменко — 3 (Шенн, Михеев), 50:28 — 3:1. Экман-Ларссон — 1 (бол., Хорват), 56:42 — 4:1. Миллер — 5 (п.в., Майерс, Бризбуа), 57:50 — 5:1.
Вратари: Мартин — Джерри (56:54 — 57:50).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 29 (10+9+10) — 35 (5+15+15).
Наши: Кузьменко (13.04/3/+1), Михеев (17.41/4/+2), Подколзин (10.00/1/0) — Малкин (21.11/2/-1).
29 октября. Ванкувер. Rogers Arena. 18528 зрителей.
«Ванкувер» продлил победную серию до двух матчей при непосредственном участии россиян. «Кэнакс» ужасно начали сезон, уступив в семи играх кряду. Однако с «Сиэтлом» черную полосу удалось прервать, а матч с «Питтсбургом» «Ванкувер» вовсе провел так, как и полагается команде, которая претендует на место в плей-офф. А для этого, естественно, придется цепляться за очки с такими опытными бойцами, как «Пингвинз».
Команда Брюса Будро не позволила лидерам «Питтсбурга» разгуляться в равных составах. Единственную шайбу гости сообразили в большинстве, а ведь ворота «Кэнакс» защищал не основной голкипер Тэтчер Демко, а дублер — Спенсер Мартин. 27-летнему канадцу не пришлось стоять на голове, чтобы вытащить матч для партнеров. Вратарь грамотно работал по первому броску. Некоторые шайбы после опасных розыгрышей не доходили до ворот, а блокировались защитниками. «Кэнакс» на полсекунды опережали соперников.
У «Ванкувера», как и в матче с «Сиэтлом», солировали русские форварды. Восстановившийся после травмы Илья Михеев и новичок НХЛ Андрей Кузьменко набрали по два очка и поучаствовали в трех шайбах. Омич организовал гол для Тэннера Пирсона, выдав сладкий пас на пятак. Канадцу оставалось подставить клюшку, чтобы шайба зашла в пустой угол.
Русскую феерию продолжил Андрей Кузьменко. Нападающий забросил важную шайбу в середине третьего периода, увеличив отрыв «Ванкувера». По игре в КХЛ от Кузьменко привыкли видеть голы после шикарных бросков или кружевных комбинаций. В НХЛ шайбы приходят Андрею через работу под воротами. Впервые в сезоне форвард забил в двух матчах подряд. Радует, что Кузьменко вжился в непривычную роль и проявляет универсализм. Североамериканские тренеры ценят это в игроках.
Евгений Малкин продолжает идти по графику «очко за игру». Правда, передача россиянина на гол Рикарда Ракелля не спасла «Питтсбург» от унизительного поражения «Ванкуверу», который до сегодняшнего дня обыгрывал лишь многострадальный «Сиэтл» и проводил матч в формате бэк-ту-бэк. А гости, к слову, получили двухдневную паузу. «Пингвинз» лихорадит на старте регулярки. Победные серии сменяются болезненными поражениями. Команду ждет длинный марафон, но то, как «Питтсбург» рассыпался в третьем периоде, должно насторожить главного тренера Майка Салливана.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|10
|3
|Каролина
|7
|4
|3
|9
|4
|Питтсбург
|8
|4
|4
|9
|5
|Айлендерс
|8
|4
|4
|8
|6
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|7
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|8
|Коламбус
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|5
|3
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Колорадо
|8
|4
|4
|9
|4
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|29.10
|01:00
|
Вегас – Анахайм
|4 : 0
|29.10
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 6
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Бостон
|0 : 4
|29.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|1 : 0
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|5 : 1
|29.10
|05:30
|
Аризона – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|29.10
|21:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|29.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
|29.10
|23:00
|
Флорида – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43