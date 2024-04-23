Джон Таварес оценил игру Самсонова в матче с «Бостоном»: «Он потрясающий»

Нападающий «Торонто» Джон Таварес оценил игру российского голкипера команды Ильи Самсонова во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:2, 1-1).

«Он потрясающий. Мы любим его, он — важная часть нашей раздевалки. Так что, я думаю, это только добавляет нам веры в него. Мы заботимся друг о друге и, конечно, являемся опорой. Как товарищ по команде ты восхищаешься этим, ценишь его и, конечно, чертовски уважаешь. Он сражался весь год, просто опускал голову и шел вперед. Примерно такой же была наша игра сегодня вечером», — сказал Таварес после матча.

Счет в серии между командами 1-1. Следующий матч пройдет в Торонто 25 апреля и начнется в 2:00 мск.