Защитник «Эдмонтона» Бушар повторил достижение Пола Коффи в плей-офф НХЛ

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар сделал четыре голевые передачи в первом матчей серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса» (7:4, 1-0).

24-летний канадец стал вторым защитником в истории «Ойлерз», которому удалось сделать четыре ассиста в игре плей-офф НХЛ. Первым игроком является Пол Коффи (6 (1+5) в 1985 году и 4 (0+4) в 1985).

Счет в серии с «Лос-Анджелесом» стал 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра пройдет 25 апреля, начало — в 5.00 по московскому времени.