Нападающий «Торино» О'Райлли сломал палец и выбыл на неопределенный срок

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сообщил, что нападающий команды Райан О'Райлли сломал палец и помещен в долгосрочный список травмированных.

32-летний канадец получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (1:4), который состоялся 5 марта.

В клубе пока не знают, сколько пропустит форвард, но рассчитывают, что он сможет вернуться на лед до начала плей-офф.

В сезоне-2022/23 О'Райлли набрал 24 (15+9) очка в 48 матчах за «Торонто».