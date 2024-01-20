Нападающий Протас подписал 5-летний контракт с «Вашингтоном»
«Вашингтон» объявил о продлении контракта с нападающим Алексеем Протасом. 23-летний белорус подписал с «Кэпиталз» 5-летний контракт на сумму 16,875 миллиона долларов.
Среднегодовая зарплата составляет 3,375 миллиона долларов. Соглашение с форвардом будет действовать до сезона-2028/29.
Контракт Протаса стал вторым в истории по сумме и среднегодовой зарплате для белорусского хоккеиста. В 2014 году Михаил Грабовский подписал с «Айлендерс» 4-летнее соглашение на 20 миллионов долларов.
В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Протас набрал 18 (3+15) очков в 42 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он набрал 42 (10+32) очка в 133 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|58
|2
|Филадельфия
|45
|25
|20
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Нью-Джерси
|43
|23
|20
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|27
|17
|63
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Торонто
|43
|22
|21
|52
|4
|Тампа-Бэй
|45
|23
|22
|51
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|45
|20
|25
|44
|8
|Оттава
|40
|16
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|46
|29
|17
|61
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|45
|25
|20
|51
|5
|Аризона
|43
|21
|22
|45
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|45
|30
|15
|64
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|20.01
|03:00
|
Флорида – Миннесота
|4 : 6
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|1 : 4
|20.01
|03:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 2
|20.01
|04:30
|
Чикаго – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.01
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|21:00
|
Филадельфия – Колорадо
|- : -
|20.01
|23:00
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|20.01
|23:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|75
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69