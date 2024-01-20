Гавриков рассказал, как сводил партнеров по «Кингз» в русскую баню
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от похода в русскую баню на Манхэттене с Пьером-Люком Дюбуа и Кевином Фиалой.
— Недавно получило популярность ваше видео из русского ресторана с форвардом Пьером-Люком Дюбуа. Коллеги комментировали: мол, Гавриков знакомит Люка с русской кухней. Я же по мотивам нашего предыдущего интервью отвечал: да он давно уже познакомил. Причем не в ресторане, а дома.
— Вот именно. Он и в Коламбусе домой к нам приходил, ел борщ, и сейчас тоже. Дюбуа русская кухня всегда была интересна. «Пойдем, — говорю, — салаты попробуем, каких ты еще не ел». И пирожков назаказывали, и селедку под шубой. Она ему понравилась: «О, это неплохо!» Больше даже, чем оливье.
С Дюбуа, а также с Кевином Фиалой недавно еще в русскую баню на Манхэттене ходили. Причем я предлагал ту, что знал — в Бруклине. Но они, представляете, настояли на манхэттенской. Ну ладно, думаю. Уверенные в себе ребята — зовут русского в русскую баню.
— Не оплошали?
— Нет. Приезжаем туда — парилка с вениками, холодный бассейн, все по классике. Там русские ребята работали — и я попросил их прогреть нас вениками не больше пяти минут, так как на следующий день тренировка, а перед ней не очень хорошо так расслабляться. Они изумились: «Да как! Меньше чем 15 минут — никакого толку!» Но я объяснил нашу ситуацию, они поняли.
Потом мы окунулись в бассейн, а там вода ледяная, прямо как надо после бани. Ребятам очень понравилось. В Детройте тоже какую-то русскую баню нашли, туда еще несколько человек собираются, помимо Фиалы и Дюбуа. Так скоро весь «Лос-Анджелес» на это дело подсядет, ха-ха!
— А русский ресторан, в который с Дюбуа ходили, совмещен с баней на Манхэттене?
— Нет, это было в Вашингтоне. Ходили туда втроем с Артуром Калиевым (нападающим «Кингз», родившимся в Ташкенте и уехавшим из Узбекистана в США с семьей в два года. — Прим. И.Р.).
Гавриков был обменян в «Лос-Анджелес» из «Коламбуса» в марте 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник набрал 12 (3+9) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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|И
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|П
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|Рейнджерс
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|16
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|Филадельфия
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|25
|20
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Нью-Джерси
|43
|23
|20
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|27
|17
|63
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Торонто
|43
|22
|21
|52
|4
|Тампа-Бэй
|45
|23
|22
|51
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|45
|20
|25
|44
|8
|Оттава
|40
|16
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|46
|29
|17
|61
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|45
|25
|20
|51
|5
|Аризона
|43
|21
|22
|45
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|45
|30
|15
|64
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|20.01
|03:00
|
Флорида – Миннесота
|4 : 6
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|1 : 4
|20.01
|03:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 2
|20.01
|04:30
|
Чикаго – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.01
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|21:00
|
Филадельфия – Колорадо
|- : -
|20.01
|23:00
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|20.01
|23:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|75
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69