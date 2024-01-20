«Каролина» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» на своем льду обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию «Ред Уингз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» набрала 55 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 8-й строчке — 51 очко.