Нападающий Мотт перешел в «Тампу» из «Рейнджерс»

«Тампа» сообщила, что выставила нападающего Джоша Арчибальда на драфт отказов для расторжения контракта. Также клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с форвардом Тайлером Моттом, сумма — 800 тысяч долларов.

Арчибальд в межсезонье подписал договор с «Лайтнинг» на два сезона и 800 тысяч долларов, перейдя из «Питтсбурга».

«Вчера агент Джоша и сам Джош сообщили, что он некоторое время не планирует играть в хоккей и не явится в тренировочный лагерь. Следовательно, Джош помещен на драфт отказов для расторжения договора», — приводит сайт клуба слова генерального менеджера Жюльена Брисбуа.

Мотт в прошлом сезоне выступал за «Оттаву» и «Рейнджерс». Вторую часть сезона он провел в клубе из Нью-Йорка и набрал 10 (5+5) очков в 24 играх регулярного чемпионата НХЛ.