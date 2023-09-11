Толчинский об игре в Америке: «Скучаю по общению с ребятами, незабываемое время»

Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил о периоде выступления за океаном и партнерах, ставших впоследствии известными игроками НХЛ.

— Вы уже сказали, что закрыли для себя Северную Америку. Какие о ней остались воспоминания?

— Иногда скучаю по тем временам, но в основном по общению с ребятами. Я там все-таки отыграл шесть лет, начиная с юниорской лиги Онтарио и команды «Су-Сент-Мари». Незабываемое время. Только недавно общался с семьей, у которой тогда проживал. Узнавал, как у них там дела. С некоторыми парнями до сих пор переписываюсь. Когда в КХЛ приезжают те, с кем там играл, то нам есть что вспомнить.

— С вами же играл защитник «Эдмонтона» Нерс?

— Да, у нас с ним день рождения в один день. Еще много кто был из сильных ребят. Например, вратарь Мэтт Мюррэй, который потом два Кубка Стэнли выиграл с «Питтсбургом», Ник Ритчи. Защитник Тони Дианджело — крутой парень.

— Чего же он тогда в «Рейнджерс» потом Александра Георгиева ударил?

— На эмоциях между ними что-то произошло. Он очень вспыльчивый. У него несколько таких ситуаций было, в юниорской лиге его оштрафовали за то, что он кого-то из партнеров по команде евреем обозвал и оскорбил. Но сам по себе Тони крутой, смешной и веселый пацан. Из тех, с кем играл, общаюсь с Майклом Бантингом и еще парой ребят, которые уже закончили.