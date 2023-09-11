Толчинский об игре в Америке: «Скучаю по общению с ребятами, незабываемое время»
Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил о периоде выступления за океаном и партнерах, ставших впоследствии известными игроками НХЛ.
— Вы уже сказали, что закрыли для себя Северную Америку. Какие о ней остались воспоминания?
— Иногда скучаю по тем временам, но в основном по общению с ребятами. Я там все-таки отыграл шесть лет, начиная с юниорской лиги Онтарио и команды «Су-Сент-Мари». Незабываемое время. Только недавно общался с семьей, у которой тогда проживал. Узнавал, как у них там дела. С некоторыми парнями до сих пор переписываюсь. Когда в КХЛ приезжают те, с кем там играл, то нам есть что вспомнить.
— С вами же играл защитник «Эдмонтона» Нерс?
— Да, у нас с ним день рождения в один день. Еще много кто был из сильных ребят. Например, вратарь Мэтт Мюррэй, который потом два Кубка Стэнли выиграл с «Питтсбургом», Ник Ритчи. Защитник Тони Дианджело — крутой парень.
— Чего же он тогда в «Рейнджерс» потом Александра Георгиева ударил?
— На эмоциях между ними что-то произошло. Он очень вспыльчивый. У него несколько таких ситуаций было, в юниорской лиге его оштрафовали за то, что он кого-то из партнеров по команде евреем обозвал и оскорбил. Но сам по себе Тони крутой, смешной и веселый пацан. Из тех, с кем играл, общаюсь с Майклом Бантингом и еще парой ребят, которые уже закончили.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -