Нападающий «Коламбуса» узнал об обмене в «Сиэтл», когда находился на медовом месяце

«Коламбус» обменял нападающего Оливера Бьоркстранда в «Сиэтл» сразу после того, как он поженился и купил дом в Коламбусе. Об обмене форвард узнал, находясь на медовом месяце, сообщает TSN.

«Блю Джэкетс» совершили этот обмен после продления контракта на крупную сумму с форвардом Патриком Лайне.

В качестве компенсации «Блю Джэкетс» получили пики 3-го и 4-го раундов драфта НХЛ в 2023 году.

В прошлом сезоне Бьоркстранд набрал 57 (28+29) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.