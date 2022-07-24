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Сегодня, 16:38

Нападающий «Коламбуса» узнал об обмене в «Сиэтл», когда находился на медовом месяце

Иван Шитик
Корреспондент
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«Коламбус» обменял нападающего Оливера Бьоркстранда в «Сиэтл» сразу после того, как он поженился и купил дом в Коламбусе. Об обмене форвард узнал, находясь на медовом месяце, сообщает TSN.

«Блю Джэкетс» совершили этот обмен после продления контракта на крупную сумму с форвардом Патриком Лайне.

В качестве компенсации «Блю Джэкетс» получили пики 3-го и 4-го раундов драфта НХЛ в 2023 году.

В прошлом сезоне Бьоркстранд набрал 57 (28+29) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Оливер Бьоркстранд
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Сиэтл Кракен
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