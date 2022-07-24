Маршан жестко отреагировал на предложение о дополнительном отдыхе для лидеров клубов НХЛ

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан жестко отреагировал на предложение ввести возможность для лидеров команд НХЛ пропускать матчи регулярного чемпионата.

Один из подписчиков Маршана в соцсетях поинтересовался мнением хоккеиста по этому вопросу.

«У нас тут не баскетбол, пусть это дерьмо будет в другом месте», — написал Маршан.

В НБА существует правило распределения нагрузки, согласно которому здоровый баскетболист может пропустить матч. При этом команду могут оштрафовать, если пропуск игроком конкретного матча нарушает правила лиги о предоставлении отдыха.

В прошлом сезоне Маршан набрал 80 (32+48) очков в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также 11 (4+7) очков в 7 играх плей-офф.