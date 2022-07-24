«Миннесота» выставила нападающего Хованова на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Миннесота» выставила нападающего Александра Хованова на безусловный драфт отказов. После этого с 22-летним хоккеистом будет расторгнут контракт, сообщает CapFriendly.

В прошлом сезоне форвард провел в АХЛ 22 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков.

Хованов был выбран «Миннесотой» на драфте 2018 года в третьем раунде под общим 86-м номером.

В составе молодежной сборной России он брал серебро МЧМ-2020.