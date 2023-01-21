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Сегодня, 19:15

Нападающий «Каролины» Пачиоретти вновь получил серьезную травму ахилла

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Каролины» Макс Пачиоретти получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:2).

У 34-летнего хоккеиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, сообщает The Athletic.

Нападающий уже пропустил половину нынешнего регулярного чемпионата из-за операции на ахилловом сухожилии.

Он успел провести только 5 матчей, в которых забил 3 гола. Ожидается, что он больше не появится на льду в этом сезоне.

Макс Пачиоретти
ХК Каролина Харрикейнз
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2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 45 20 25 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 44 24 20 51
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 45 18 27 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
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26.01
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 4 : 1
21.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 1 : 4
21.01 20:30
Баффало – Анахайм
 - : -
21.01 23:00
Калгари – Тампа-Бэй
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 19 2.17
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