Нападающий «Каролины» Пачиоретти вновь получил серьезную травму ахилла

Нападающий «Каролины» Макс Пачиоретти получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:2).

У 34-летнего хоккеиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, сообщает The Athletic.

Нападающий уже пропустил половину нынешнего регулярного чемпионата из-за операции на ахилловом сухожилии.

Он успел провести только 5 матчей, в которых забил 3 гола. Ожидается, что он больше не появится на льду в этом сезоне.