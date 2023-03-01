Нападающий «Флориды» Лунделл: «Бобровский был великолепен в матче против «Тампы»

Нападающий «Флориды» Антон Лунделл оценил игру голкипера команды Сергея Бобровского в матче против «Тампы» (4:1).

«Бобровский снова был великолепен, — цитирует Лунделля сайт НХЛ. — В целом, я думаю, мы играли очень слаженно как команда. Мы здорово помогали Бобу».

Российский вратарь в матче против «Тампы» отразил 29 из 30 бросков. Его признали первой звездой встречи.