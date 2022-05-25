Ахо стал лучшим бомбардиром и ассистентом в истории «Каролины» в Кубке Стэнли

«Каролина» проиграла «Рейнджерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равный — 2-2.

Единственный гол в составе «Харрикейнз» на счету Теуво Терявяйнена. Также в голевой атаке поучаствоал Себастьян Ахо, сделав 26-ю голевую передачу в Кубке Стэнли за карьеру.

Таким образом, Ахо теперь является рекордсменом клуба по количеству ассистов (26) и по набранным очкам (44). Он обошел Рона Фрэнсиса (25) и Эрика Стаала (43) соответственно.