Макдэвид подвел итоги матча с «Лос-Анджелесом», в котором набрал 5 очков
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (7:4) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
27-летний канадец набрал 5 очков, сделав 5 результативных передач.
«Старт действительно важен, особенно против такой хорошо структурированной команды в обороне, как «Кингз». Нужно хорошо стартовать. Если забить первым, это заставляет их немного раскрыться.
Думаю, мы сыграли действительно как единое целое. Вся пятерка работала вместе, поэтому нам не приходилось очень сильно выкладываться», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра пройдет 25 апреля, начало – в 5.00 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
|1 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|23.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 3
|23.04
|02:30
|
Каролина – Айлендерс
|5 : 3
|23.04
|04:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 4
|23.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|7 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|82
|145
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|83
|142
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|137
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|83
|70
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|81
|59
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|83
|58
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41