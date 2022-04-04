Нападающий «Эдмонда» Леон Драйзайтль набрал больше ста очков в текущем сезоне НХЛ

Драйзайтль набрал больше ста очков в текущем сезоне НХЛ

«Анахайм» в домашнем матче НХЛ проиграл «Эдмонтону» со счетом 1:6.

В составе победителей Леон Драйзайтль забросил шайбу и сделал голевую передачу. Таким образом, в активе хоккеиста 50 голов и 51 результативная передача.

Немец стал вторым игроком сезона, достигшем отметки в 100 очков. Ранее такую результативность показал его одноклубник форвард Коннор Макдэвид.