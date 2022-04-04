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Сегодня, 07:06

Нападающий «Эдмонда» Леон Драйзайтль набрал больше ста очков в текущем сезоне НХЛ

Драйзайтль набрал больше ста очков в текущем сезоне НХЛ
Виктория Кравченко
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«Анахайм» в домашнем матче НХЛ проиграл «Эдмонтону» со счетом 1:6.

В составе победителей Леон Драйзайтль забросил шайбу и сделал голевую передачу. Таким образом, в активе хоккеиста 50 голов и 51 результативная передача.

Немец стал вторым игроком сезона, достигшем отметки в 100 очков. Ранее такую результативность показал его одноклубник форвард Коннор Макдэвид.

Леон Драйзайтль
ХК Эдмонтон Ойлерз
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