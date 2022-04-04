Нападающий «Эдмонда» Леон Драйзайтль набрал больше ста очков в текущем сезоне НХЛ
Драйзайтль набрал больше ста очков в текущем сезоне НХЛ
«Анахайм» в домашнем матче НХЛ проиграл «Эдмонтону» со счетом 1:6.
В составе победителей Леон Драйзайтль забросил шайбу и сделал голевую передачу. Таким образом, в активе хоккеиста 50 голов и 51 результативная передача.
Немец стал вторым игроком сезона, достигшем отметки в 100 очков. Ранее такую результативность показал его одноклубник форвард Коннор Макдэвид.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
|4.04
|02:00
|
Ванкувер – Вегас
|2 : 3 ОТ
|4.04
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|1 : 5
|4.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|3 : 4 Б
|4.04
|02:00
|
Чикаго – Аризона
|2 : 3 ОТ
|4.04
|03:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|1 : 6
|4.04
|04:00
|
Сиэтл – Даллас
|4 : 1
Новости